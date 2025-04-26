Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Hasan K. idaresindeki 43 EK 520 plakalı otomobil, Hisarcık-Simav kara yolunda, Mustafa A. yönetimindeki 10 EU 001 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü Hasan K, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Eroğlu - Güncel
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