Kütahya'da tırla çarpışan motosiklet sürücüsünün bacağı kırıldı

Kütahya'da tırla çarpışan motosiklet sürücüsünün bacağı kırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya-Eskişehir kara yolunda Çiniciler Çarşısı karşısındaki akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan tır, motosikletle çarpıştı. Kazada bacağı kırılan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kütahya'da tırla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kadir S, idaresindeki 43 ADG 896 plakalı tır, Kütahya- Eskişehir kara yolunda Çiniciler Çarşısı karşısındaki akaryakıt istasyonundan ana yola çıktığı sırada, Ahmet Şengül yönetimindeki 26 AHN 021 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada bacağı kırılan Ahmet Şengül, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.