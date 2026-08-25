Kütahya'da Tır Refüje Çarptı: Sürücü Yaralandı
Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Germiyan Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü Oktay A., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışında kısa süreli aksamalar yaşandı.
Kütahya'da kontrolden çıkarak refüje çarpan tırın sürücüsü, araçta sıkışarak yaralandı.
Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Germiyan Kavşağı'nda meydana geldi.
Oktay A. idaresindeki 41 AID 748 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kazada tırın içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Oktay A, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik akışında kısa süreli aksamalar yaşandı.