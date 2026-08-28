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Simav'da Tır-Panelvan Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Simav'da Tır-Panelvan Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Kütahya'nın Simav ilçesinde tır ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde tır ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İ.S. (56) idaresindeki 81 AEA 896 plakalı tır, Simav-Harmancık kara yolu Çitgöl mevkisinde, Cemil Caner'in (65) kullandığı 43 AAK 471 plakalı panelvanla çarpıştı.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, panelvandaki Hanife Altınkaya'nın (65) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan panelvan sürücüsü Caner ile tırdaki Koray Yeşilyurt (54), sağlık ekiplerince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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