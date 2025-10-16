Kütahya'da Tarihi Asklepios Heykeli Ele Ge geçti

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, jandarma ekiplerinin baskın yaptığı evde milattan önce 5'inci yüzyıla ait olduğu belirlenen Yunan mitolojisine göre tıp ve sağlık tanrısı Asklepios heykeli ele geçirildi.

Emet Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırgıl köyünde oturan C.B.'nin (31) evinde tarihi eser olduğu bilgisini aldı. Bir süre izlenen şüphelinin evine Cumhuriyet savcılığı talimatıyla baskın yapıldı. Evdeki aramalarda milattan önce 5'inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Yunan mitolojisine göre tıp ve sağlık tanrısı Asklepios heykeli, ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek ve tabancaya ait şarjör, yarı otomatik av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli C.B.'nin ifadesi alınırken, hakkında adli soruşturma başlatıldı.