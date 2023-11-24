Kütahya'da Suç Örgütüne Operasyon: 10 Gözaltı

KÜTAHYA'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri nitelikli yağma ve suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu örgüte üye olduğunu iddiasıyla 10 şüphelinin Kütahya'nın yanı sıra İstanbul'daki evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda şüpheliler O.K., A.K., İ.E., H.E., M.K., S.İ., Y.S., K.D., R.K. ve A.A. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca ve 18 mermi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.