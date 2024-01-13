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Kütahya'da Şehitler İçin İsrail ve ABD'ye Tepki Gösterildi

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Kütahya'da 20'den fazla sivil toplum kuruluşunun üyeleri, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerin anısına İsrail ve ABD'ye tepki gösterdi. Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) tarafından düzenlenen etkinlikte konuşmalar yapıldı ve Filistin fotoğraf sergisi açıldı.

KÜTAHYA'da 20'den fazla sivil toplum kuruluşunun üyeleri, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerin yanı sıra saldırı altındaki Filistin için bir araya gelerek İsrail ve ABD'ye tepki gösterdi.

Kütahya'da 20'den fazla sivil toplum kuruluşunun üyeleri, kurulan Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) adı altında 'Şehitlerimize Rahmet, İsrail ve ABD'ye Lanet' sloganıyla Zafer Meydanı'nda bir araya geldi. İsrail ve ABD'ye tepki gösterilen etkinlikte platform adına konuşan Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, terör saldırılarının arkasında ABD ve İsrail'in olduğunu öne sürerek, "Gazze'de soykırım yapanlar, Yemen'e saldıranlar. Akdeniz'i yakanlar Türkiye'den intikam almaktadır. Teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için bir tehdit olduğunu bir kere daha haykırıyoruz. Terör örgütlerini destekleyerek Türkiye'ye saldıranlarla Gazze'de soykırım yapanlar aynı odaklardır. Gazze meselesi Türkiye'nin bağımsızlığı meselesinden ayrı düşünülemez. İşte bu sebeple, şehitlerimiz için teröre, emperyalizme ve Gazze'deki işgale karşı tek ses olmak için bugün buradayız" dedi.

Konuşmaların ardından meydanda toplananlar, daha sonra, açılan Filistin fotoğraf sergisini gezdi. Etkinlikte, şehit askerler hayrına nohut köftesi veya bakla ezmesinden yapılan Filistin'e özgü falafel yemeği ve sıcak çorba ikramı edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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