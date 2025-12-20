Haberler

Otomobil şarampole devrildi; 1 yaralı

Otomobil şarampole devrildi; 1 yaralı
Güncelleme:
Kütahya'da, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde sıkışan Musa Y. yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

KÜTAHYA'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Musa Y., araçta sıkışarak yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Evliya Çelebi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Musa Y. yönetimindeki 43 AEP 998 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu şarampole devrilip, yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Musa Y., itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
2 kırmızı, 3 gol! İşte dev maçta kazanan takım
İki yıldız isim Noel'e gidiyor! Derbide oynayamayacaklar
Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
Kocasının aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var
Maç sonuna damga vuran anlar
Patlayan su borusu ortalığı birbirine kattı
Zelenskiy ABD'nin barış önerisini böyle duyurdu
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
