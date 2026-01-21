Tavşanlı'da Türk Bayrağına Yönelik Saldırıya Tepki

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde esnaf, Suriye sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıya tepki gösterdi. Dükkanlar Türk bayraklarıyla donatılırken, belediye ekipleri de şehrin yüksek noktalarına dev bayraklar astı.

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik saldırı, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de tepkiyle karşılandı. İlçe merkezindeki dükkanların büyük bir bölümü ay yıldızlı bayraklarla süslenirken, vatandaşlar milli birlik ve beraberlik mesajı verdi. Tavşanlı Belediye Başkanlığı itfaiye ekipleri, ilçenin dört bir yanındaki kamu binaları ve yüksek noktalara dev Türk bayrakları astı. Şehit Gaffar Okkan Caddesi üzerindeki esnaftan Evren Başar, iş yerine Türk bayrağı asarak, "Kutsalımız olan bayrağımıza uzanan ellerin kırılmasını istiyoruz, yaşanan bu hadiseyi şiddetle kınıyoruz. Her zaman devletimizin ve bayrağımızın yanındayız. Bu topraklarda bayrağımız sonsuza dek dalgalanacaktır" dedi.