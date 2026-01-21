Haberler

Tavşanlı'da Türk Bayrağına Yönelik Saldırıya Tepki

Tavşanlı'da Türk Bayrağına Yönelik Saldırıya Tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde esnaf, Suriye sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıya tepki gösterdi.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde esnaf, Suriye sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıya tepki gösterdi. Dükkanlar Türk bayraklarıyla donatılırken, belediye ekipleri de şehrin yüksek noktalarına dev bayraklar astı.

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik saldırı, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de tepkiyle karşılandı. İlçe merkezindeki dükkanların büyük bir bölümü ay yıldızlı bayraklarla süslenirken, vatandaşlar milli birlik ve beraberlik mesajı verdi. Tavşanlı Belediye Başkanlığı itfaiye ekipleri, ilçenin dört bir yanındaki kamu binaları ve yüksek noktalara dev Türk bayrakları astı. Şehit Gaffar Okkan Caddesi üzerindeki esnaftan Evren Başar, iş yerine Türk bayrağı asarak, "Kutsalımız olan bayrağımıza uzanan ellerin kırılmasını istiyoruz, yaşanan bu hadiseyi şiddetle kınıyoruz. Her zaman devletimizin ve bayrağımızın yanındayız. Bu topraklarda bayrağımız sonsuza dek dalgalanacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Fenerbahçe yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi

Yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi
Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündüren kesinti

Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündüren kesinti
Atatürk'ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı

Atatürk'ün tümeniyle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Fenerbahçe yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi

Yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi
Trump'tan inanılmaz sözler: Ülke bile değiller, insanların hepsi düşük IQ'ya sahip

Trump'ın yeni hedefi: Ülke bile değiller, hepsi düşük IQ'ya sahip
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım