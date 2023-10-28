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Kütahya'da Sahte İçki Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, sahte içki üretip pet şişeler içinde sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı H.E'nin (59) evine operasyon düzenledi. Bu adreste yapılan aramada, pet şişeler içinde 10 litre etil alkol, 30 litre sahte votka, 10 litre sahte viski, 1 kilo 250 gram anason aroması ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan H.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.