Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya'da rüzgarda uçan çatı, korkuluğu park halindeki otomobilin üzerine düşürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da rüzgarda uçan çatı, korkuluğu park halindeki otomobilin üzerine düşürdü
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yağışla etkili olan kuvvetli rüzgar, iki katlı evin terasına eklenen çatıyı yerinden söktü. Uçan çatının çarptığı cam korkuluk park halindeki otomobilin üzerine düştü, araçta hasar oluştu ve polis sevk edildi.

Kütahya'da kuvvetli rüzgar nedeniyle iki katlı bir evin çatısı uçtu.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sena Sokak'ta yağışla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar, iki katlı bir evin terasına eklenen çatıyı yerinden söktü.

Uçan çatı, evin cam korkuluğuna çarptı. Yerinden kopan korkuluk, sokakta park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde hasar oluştu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Mekke Anlaşması yürürlüğe girdi36

Tarihi anlaşma yürürlüğe girdi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çankırı'da hafif ticari araç bariyere çarptı! Baba ile 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Yolculuk kabusa döndü! Baba ve 9 yaşındaki kızı kurtulamadı
İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret

İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret
Hollanda'dan Yunanistan'a tarihi hezimet! Tam 7 gol attılar

Komşuya tarihi hezimet! Hollanda gol olup yağdı
Yeni Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda15

Yeni Parti'nin ilk kurultayı! Bahçeli'nin hediyesini 2 kişi zor taşıdı
BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu57

BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu: Sesimizi duyun

Karaman'da karşı şeride geçen otomobil ikiye bölündü! Sürücü kazayı yara almadan atlattı

Otomobil ikiye bölündü, direksiyondaki sürücü yara bile almadı
ABD'de tüm uçuşlar durduruldu29

ABD'de kırmızı alarm! Tüm uçuşlar durduruldu