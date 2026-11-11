Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya'da polise mukavemet ve hakaret iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da polise mukavemet ve hakaret iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da bir eğlence mekanında darp ihbarına giden polis ekiplerine hakaret edip mukavemet gösterdiği öne sürülen 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Yaralanan kişi Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kütahya'da, eğlence mekanında darp ihbarına giden polis ekiplerine hakaret edip mukavemette bulunduğu öne sürülen 1'i kadın 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, saat 05.00 sıralarında, Vefa Mahallesi 11'inci Sardunya Sokak'taki eğlence mekanında meydana geldi. Y.Ö. darbedildiğini belirterek polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis eğlence mekanında araştırma yaparken, işletmeci olduğu iddia edilen A.A., K.A., S.O.A. ve T.E. adlı kadın, polis ekiplerine hakaretlerde bulunup mukavemet gösterdi. Polis tarafından etkisiz hale getirilen 4 şüpheli, darp iddiasıyla gözaltına alınıp Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

'PARTİ BAŞKANIYIM, ONA GÖRE'

Şüphelilerden A.A. ekip aracından indirildiği sırada polis memurlarına, "Ağabey, parti başkanıyım ben" derken, kendisini görüntüleyen gazetecilere de "Normalde parti başkanıyım, ona göre" diye konuştu.

Yaralanan Y.Ö. ise sağlık ekiplerinin ambulanstaki müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu

Büyük umutlarla gelmişti! Sonu böyle mi olacaktı?

380 kilometre ötedeki Elbruz Dağı Rize'den görüntülendi! Karla kaplı zirve Ardeşen'den net göründü

380 kilometre öteden göründü! Karla kaplı dev zirve kameralarda

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

46 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi davasında müteahhit Hasan Çam tahliye edildi! Eşini ve oğlunu kaybeden depremzede: Böyle adalet olmaz olsun

46 kişinin ölümünden sorumlu tutulmuştu! Müteahhit serbest kaldı
Rum lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı von der Leyen'e şikayet etti

Erdoğan'ın karşılamadığı liderden skandal adım! Tansiyon yükseliyor
1600 yıllık mezardan çıkan bebek iskeleti şaşırttı! Tek gözü var

Antik mezardan çıkan bebek iskeleti şaşırttı! Tek gözü var
Boşanmak için servet harcamış! Bill Gates'in eski eşi Melinda Gates'in ada sırrı

Zenginin boşanması da böyle olur! Geceliği 132 bin dolara ada tutmuş
Amedspor transferde çıldırdı! Hedefte dünya yıldızı var13

Amedspor bombayı patlatıyor! Gelirse yer yerinden oynayacak
Arda Güler'in hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor

Hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor
'Yakışıklı Mısırcı'dan 1 milyon TL'lik poz

'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü! 1 milyon TL'lik poz