Kütahya'da Polis Takibi Sonucu Meydana Gelen Kaza

KÜTAHYA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün minibüsü, 3 polis aracına çarpıp takla attı. Kazada 6 polis memuru ve minibüsteki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, minibüste uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tavşanlı kara yolunda saat 02.30 sıralarında uygulama yaptı. 43 ALC 790 plakalı minibüsün sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Minibüs takipteki 3 polis aracına çarparak takla attı. Ekip otolarındaki 6 polis memuru ile yan yatan minibüsteki Osman Ç., Ayhan K. ve Nezir Ç. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsteki yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla, 6 polis memuru ise meslektaşları tarafından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Araçlarında 15 gram metamfetamin ile uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheliler hakkında 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme', 'Görevli memura mukavemet' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından soruşturma başlatıldı. Yaralanan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.