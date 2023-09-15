Kütahya'da polis ekipleri tarafından bölge uygulaması yapıldı

Kütahya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bölge uygulamasında, 170 şahıs, 35 araç ile 14 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Kontrol ve denetimlerde, 0,43 gram bonzai, 3 kesici alet ele geçirildi. Aranan 1 şahıs yakalandı. 2 yoklama kaçağı kaydı olan şahsa gerekli tebligat yapıldı. 27 şahsa Kabahatler Kanunu uyarınca idari işlem yapıldı.

Kütahya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bölge uygulamasında, 170 şahıs, 35 araç ile 14 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından 1 amir, 7 resmi ekip ( 15 Personel) ve 16 ÇMB personeli ile Dumlupınar Bulvarı, Ok Meydanı Mahallesi, Radar Caddesi, Hisar Bölgesi, Sultanbağı, Maltepe Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Hacıazizler Yolu, Zafertepe Mahallesi Okullar Bölgesi, Cephanelik ve hayvan pazarı bölgesinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Bölge uygulamasında, 170 şahıs, 35 araç ile 14 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Kontrol ve denetimlerde, 0,43 gram bonzai, 3 kesici alet ele geçirildi. Aranan 1 şahıs yakalandı. 2 yoklama kaçağı kaydı olan şahsa gerekli tebligat yapıldı. 27 şahsa Kabahatler Kanunu uyarınca idari işlem yapıldı. - KÜTAHYA