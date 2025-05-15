Kütahya'da Özel Bireyler İçin Asker Kınası Eğlencesi

Kütahya'da Özel Bireyler İçin Asker Kınası Eğlencesi
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Kütahya'da, Türkiye Sakatlar Derneği ve Kütahya Belediyesi'nin iş birliğiyle, temsili askerlik vazifesine gidecek 10 özel birey için asker kınası programı düzenlendi. Eğlencede, özel bireyler müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Kütahya'da askerlik yapma hayali kuran özel bireyler için asker kınası eğlencesi yapıldı.

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi ile Kütahya Belediyesi iş birliğiyle, "Engelliler Haftası" kapsamında Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında temsili askerlik vazifesine gidecek 10 özel birey için kına programı düzenlendi.

Programda özel bireyler ile yakınları, çalan müzikler eşliğinde eğlendi.

Türk bayrağı açıp hatıra fotoğrafı çektiren özel bireylerin eline, aileleri tarafından askerlik kınaları yakıldı.

Özel bireyler 1 günlük temsili askerlik yaparak tezkere heyecanı yaşayacak.

Dernek Başkanı Hatice Yakar, asker kınası eğlencelerini geleneksel hale getirdiklerini belirtti.

Özel bireyler için unutulmaz bir anı oluşturmak istediklerini dile getiren Yakar, "Dernek olarak hemen her yıl Engelliler Haftası'nda böyle bir program yapıyoruz. Buradaki amacımız engellilerimizin daha da sosyalleşmelerini sağlamak. Destek veren ve katılan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Programa katılan Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin de, "Bu anlamlı etkinlikte özel bireylerin yanında olmaktan büyük mutluluk duyduk. Her biri bizim için birer gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
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