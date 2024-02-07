Kütahya'da Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
E.T. yönetimindeki 45 ZA 0200 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi Kavşağı'nda Z.I'nın kullandığı 43 FH 765 plakalı tıra çarptı.
Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslya Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.