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Kütahya'da motosiklet kazası: 1 ölü

Kütahya'da motosiklet kazası: 1 ölü
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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmet Çakır (30) idaresindeki 03 ADV 857 plakalı motosiklet, Kütahya - Çavdarhisar kara yolunun 33. kilometresindeki Aslanapa Kavşağı'na dönüş yapan M.A'nın yönetimindeki 26 SY 098 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Çakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çakır'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsü M.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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