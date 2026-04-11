Haberler

Tamir etmek istediği otomobilin altında kalarak öldü

Tamir etmek istediği otomobilin altında kalarak öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilini tamir eden 67 yaşındaki Ali Yavuz, krikonun kayması sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde otomobilini tamir ettiği sırada krikonun kayması sonucu aracın altında kalan Ali Yavuz (67), hayatını kaybetti.

Emet ilçesine bağlı Yaylayolu köyünde oturan Ali Yavuz, dün akşam evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, çevrede yaptığı aramalarda Yavuz'a ulaşamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan araştırmada Ali Yavuz'un 45 AJB 880 plakalı otomobilinin Değirmisaz köyü mevkisinde bulundu. Jandarma ekipleri, Yavuz'un arızalanan otomobilini tamir etmek isterken krikonun kayması sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Yavuz'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

