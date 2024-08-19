Kütahya'da Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden İki Kız Kardeşin Cenazeleri Toprağa Verildi
Kütahya'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Mine ve Melike Acar'ın cenazeleri defnedildi. Baba Acar, kızlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.
Kütahya'da, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kız kardeşin cenazeleri toprağa verildi.
Devlet Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Mine (16) ve kardeşi Melike Acar'ın (15) cenazeleri Kütahya Şehir Hastanesi morgundan alınarak Ziya Hisar Camisi'ne getirildi.
İl Müftüsü İrfan Açık tarafından öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından iki kardeşin naaşları, Kütahya Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.
Baba Arif Acar, kızlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Cenaze törenine, anne Dilek Gürcan, baba Arif Acar'ın yanı sıra Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, öğretmenleri, sınıf arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Dün, Samet S. idaresindeki 43 AFL 546 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir çevre yolu Çiniciler Çarşısı önündeki yaya üst geçidinin altında yolun karşısına geçmeye çalışan Mine (16) ve kardeşi Melike (15) Acar'a çarpmıştı.
Ekiplerce yapılan kontrolde, iki kız kardeşin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü Samet S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.