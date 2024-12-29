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Kütahya'da Otomobil Kazası: İki Kişi Ağır Yaralandı

Kütahya'da Otomobil Kazası: İki Kişi Ağır Yaralandı
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Kütahya'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sürücü Bekir Ö. ve yanında bulunan bir kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Kütahya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bekir Ö'nün kullandığı 43 AFC 884 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Bekir Ö. ile araçtaki kimliği henüz belirlenemeyen kişi, Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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