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Kütahya'da Otomobil ile Servis Otobüsü Çarpıştı: 1 Ölü

Kütahya'da Otomobil ile Servis Otobüsü Çarpıştı: 1 Ölü
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobil ile servis otobüsü çarpıştı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobille servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan A.K. idaresindeki 43 AER 916 plakalı servis otobüsü, Tavşanlı-Kütahya Çevre Yolu Çukurköy Sanayi Kavşağı'nda Hasan Hüseyin Tosun'un (62) kullandığı 35 DOT 39 plakalı otomobile çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerinde ölen otomobil sürücüsünün cansız bedeni, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otobüs sürücüsü A.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Alibey Aydın - Güncel

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