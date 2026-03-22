Kütahya'da otomobille cipin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen kazada, cip ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kütahya'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ekrem E. idaresindeki 17 AAF 717 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 18. kilometresinde, önünde seyreden Berkay K'nin kullandığı 48 DAE 18 plakalı cipe arkadan çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.