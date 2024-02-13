Kütahya'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 97,84 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Kütahya'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan operasyonda, bir kadın yolcunun üzerinde 97,84 gram metamfetamin ele geçirildi. Kadın ve diğer şüpheli tutuklandı.
KÜTAHYA'da durdurulan yolcu otobüsündeki kadın yolcunun üzerinde 97,84 gram metamfetamin bulundu. Kadın ile diğer şüpheli yakalanıp, tutuklandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen yolcu otobüsü durdurulurken, yolculardan S.S.'nin üzerinde 97,84 gram metamfetamin ele geçirildi. S.S. ile şüpheliden uyuşturucuyu alacağı tespit edilen S.A. gözaltına alındı. İşlemleri sonrası 2 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti' iddiasıyla tutuklandı.
Soruşturma sürüyor.