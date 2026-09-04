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Hayme Ana anıldı: 745. Göç Şenlikleri öncesi mevlit

Hayme Ana anıldı: 745. Göç Şenlikleri öncesi mevlit
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 745. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri öncesi Çarşamba köyündeki Hayme Ana Camisi'nde mevlit okutuldu, dualar edildi ve katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Şenlikler 6 Eylül'de yapılacak.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 745'incisi gerçekleştirilecek Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri öncesinde mevlit programı düzenlendi.

Domaniç İlçe Müftülüğünce Çarşamba köyündeki Hayme Ana Camisi'nde düzenlenen programda, Ertuğrul Gazi'nin annesi ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana anıldı.

Din görevlileri tarafından Mevlid-i Şerif okunan, Hayme Ana ve şehitler için dua edilen programda, katılımcılara etli bulgur pilavı, helva, gözleme ve ayran ikramında bulunuldu.

Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri, Hayme Ana'nın türbesinin de bulunduğu Çarşamba köyünde 6 Eylül Pazar günü yapılacak.

Kaynak: AA
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