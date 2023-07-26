Kütahya'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Balıköy beldesine bağlı Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.