Kütahya'da Orman Yangını: 3 Köyün Elektriği Kesildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Aydınlar, Erikli ve Kabaklı köylerinin elektriği kesildi. Yangına müdahale için 22 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 dozer, 1 greyder, 1 ekskavatör, 21 itfaiye aracı ve su tankeri, 25 pikap ve 1 helikopter görevlendirildi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

3 KÖYÜN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, yaklaşık 7 saattir devam ediyor. Geniş bir alanda etkili olan yangına 22 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 dozer, 1 greyder, 1 ekskavatör, 21 itfaiye aracı ve su tankeri, 25 pikap ve 1 helikopterle müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor. 1000 kişinin söndürme ve güvenlik çalışmalarına katıldığı bölgede, 4 ambulans da hazır bekletiliyor.

Bölgede 1000 kişinin görev yaptığını belirten Vali Çelik, "Şu an için 700'ün üzerinde orman teşkilatı, 100'ün üzerinde itfaiye çalışanı, 100 civarında kolluk personeli, 1000'e yakın kişi bu alanda yangını ve olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için var gücüyle çalışıyorlar. Şimdilik geçmiş olsun, Allah beterinden saklasın diyorum" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan KILIÇ/ TAVŞANLI (Kütahya),