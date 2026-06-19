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Kütahya'da orman köylülerine su tankeri ve traktör desteği verildi

Kütahya'da orman köylülerine su tankeri ve traktör desteği verildi
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Kütahya'da orman yangınlarıyla mücadele ve ormancılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla temin edilen 13 su tankeri ve 8 traktör, düzenlenen törenle köy muhtarlarına teslim edildi. Vali Musa Işın, Kütahya'nın orman varlığıyla Türkiye'de ilk 10 il arasında olduğunu vurgulayarak, alınan tedbirlerle geçen yıl yangınların en az zararla atlatıldığını belirtti.

Kütahya'da orman yangınlarıyla mücadele ve ormancılık faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında temin edilen su tankerleri ve traktörler, törenle köy muhtarlarına teslim edildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende, orman köylerine 13 su tankeri ile orman üretim işlerinde kullanılmak üzere alınan 8 traktörün dağıtımı yapıldı.

Törende konuşan Vali Musa Işın, Kütahya'nın zengin orman varlığıyla Türkiye'de ilk 10 il arasında yer aldığını belirterek, bu doğal mirası korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Kütahya'nın yeşil bitki örtüsünün önemine değinen Işın, şunları kaydetti:

"Bizim ilimizin çok önemli özelliklerinden bir tanesi ilimizin bitki örtüsü ormanlarla kaplıdır. Çok müstesna bir yere sahibiz. Zannediyorum Türkiye'de ilk 10 ilden bir tanesiyiz bu manada. Dolayısıyla hepimiz şunu biliyoruz ki Allah'ın vermiş olduğu bu nimet çok büyük bir nimettir. Genelde bolluk ve bereketin olduğu yerler bu tür bitki örtüsü yeşil olan yerlerdir. Su ile yeşilin birleştiği yerler hakikaten cennetvari yaşam yerlerinden sayılır. Dolayısıyla biz bu dünyada aslında Kütahya'da cennette yaşıyoruz. Dünyanın cennetidir bu."

Işın, geçen yıl alınan ilave tedbirler sayesinde orman yangınlarının en az zararla atlatıldığını ifade ederek, "İlimizde sadece 158 hektarlık bir tahribatımız oldu. Geçen sene ilk yangınımız biçerdöver kaynaklıydı. Bunun üzerine biçerdöverlerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gittik. Arkadaşlarımızın, belediyelerimizin, vatandaşlarımızın gayretiyle, duyarlılığıyla biz geçen seneyi çok şükür çok ucuz atlattık. Bu sene ilave tedbirler daha aldık. Ekipmanlarımız hazır. Olası orman yangınları için inşallah bu konuda her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı ise orman yangınlarına karşı yürütülen hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

Karartı, müdürlük bünyesinde 507 yangın söndürme işçisi, 50 arazöz, 15 su ikmal aracı, 19 ilk müdahale aracı, 1 helikopter, 8 dozer ve 7 greyderle 7 gün 24 saat teyakkuz halinde görev yaptıklarını aktardı.

Törene katılan AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir de konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan

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