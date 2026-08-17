Kütahya'da motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
Kütahya-Eskişehir kara yolu 30 Ağustos OSB Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü H.A. yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kütahya- Eskişehir kara yolunda kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolu 30 Ağustos OSB Kavşağı'nda meydana geldi.
Eskişehir istikametine seyir halinde olan H.A. (62) idaresindeki motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen M.B. (58) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü H.A. yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü H.A, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.