Haberler

Kütahya'da motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kütahya'da motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

B.P. (17) idaresindeki 43 AGT 706 plakalı motosiklet, Şehitler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü B.P. ile yolcu Abdullah Arda Varol (17), sağlık ekiplerince Hisarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Varol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anında gençlerin başlarında kask bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor
Fenerbahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir transfer daha

F.Bahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir yıldız daha
Görüntü Türkiye'den! -10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti

-10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti
Emniyetteki ifade işlemi başlayan Erden Timur için Nef'ten yeni açıklama

İfade vermeye başlayan Erden Timur için yeni bir açıklama daha
Nesli tükendi sanılan kedi türü 30 yıl sonra ortaya çıktı

Nesli tükendi sanılıyordu: 30 yıl sonra ortaya çıktı
İsrailli Bakan Ben-Gvir'e Necef'te taşlı protesto

İsrailli Bakan'a ülkesinde şok! Taşlarla saldırdılar