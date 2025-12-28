Kütahya'da motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
B.P. (17) idaresindeki 43 AGT 706 plakalı motosiklet, Şehitler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü B.P. ile yolcu Abdullah Arda Varol (17), sağlık ekiplerince Hisarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Varol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza anında gençlerin başlarında kask bulunmadığı öğrenildi.