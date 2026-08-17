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Kütahya'da Motosiklet Yaya Geçidinde Kadına Çarptı: 2 Yaralı

Kütahya'da Motosiklet Yaya Geçidinde Kadına Çarptı: 2 Yaralı
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Kütahya'da bir motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 66 yaşındaki kadına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kütahya'da motosikletin yaya geçidinden geçmek isteyen 66 yaşındaki kadına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bekir Avlupınar Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.V. (22) idaresindeki motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen G.K'ye (66) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü H.V. ile yaya G.K. yere düşerek yaralandı.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından H.V. ve G.K. ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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