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Kütahya'da otomobile çarpan motosikletteki çift yaralandı

Kütahya'da otomobile çarpan motosikletteki çift yaralandı
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Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu sürücü ve eşi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da otomobile arkadan çarpan motosikletteki çift yaralandı.

Mehmet Ş, idaresindeki 43 ADL 961 plakalı motosiklet, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolundaki Ulusoy Kavşağı yakınında Ahmet Y'nin kullandığı 34 NJD 69 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada devrilen motosikleteki sürücüsü Mehmet ile eşi Gülsüm Ş, yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bünyamin Doğan
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