Kütahya'da kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi hastanede hayatını kaybetti
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Özkan Doğan, motosiklet kazasında ağır yaralandı ve 9 gün süren tedavi sürecinin ardından hastanede hayatını kaybetti.
Kirazpınar Mahallesi 11. Akdeniz Sokak'ta, 9 gün önce, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Özkan Doğan'ın kullandığı 27 ATN 627 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada ağır yaralanan Doğan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan genç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.