Kütahya'da Motosiklet Kazası: 20 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Motosiklet Kazası: 20 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Kütahya'nın Gediz ilçesinde yol kenarındaki bariyere çarpan motosiklet sürücüsü Batuhan Dayı (20), olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ekipleri ve polis olay yerine intikal etti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yol kenarındaki bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Batuhan Dayı (20) idaresindeki 43 AFJ 042 plakalı motosiklet, Gediz-Uşak kara yolunun 2. kilometresinde yolun kenarındaki bariyere çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, motosiklet sürücüsü Dayı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gencin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Ergün Caran - Güncel
