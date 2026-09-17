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Kütahya’da motosiklet devrildi: 2 yaralı

Kütahya’da motosiklet devrildi: 2 yaralı
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Kütahya’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı.

Kütahya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 43 AFB 823 plakalı motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü E.Ö. ile yolcu C.Ö. yaralandı.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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