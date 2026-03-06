Haberler

Kütahya'da maden sahasındaki su birikintisine devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Güncelleme:
Hisarcık ilçesinde bor madeni sahasında devrilen kamyonun sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay, açık ocak maden sahasında meydana geldi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, bor madeni sahasında su birikintisine devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Emet Bor İşletmesine bağlı açık ocak maden sahasında özel bir şirkete ait Süleyman B. (26) yönetimindeki 21 AEZ 182 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su birikintisinin bulunduğu alana devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredeki işçiler tarafından araçtan çıkarılan sürücüsü Süleyman B, sağlık ekibince kaldırıldığı Hisarcık İlçe Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
Haberler.com
500

