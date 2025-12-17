Kütahya'da lise öğrencilerine yönelik 'köşe yazarlığı' yarışması düzenleniyor

Kütahya'da lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "köşe yazarlığı" yarışmasına başvuruların başladığı bildirildi.

Kütahya Gazeteciler Birliği Başkanı Cavit Kocaçay, yaptığı açıklamada, şehirdeki genç yetenekleri keşfetmek ve lise düzeyindeki öğrencilerin yazın dünyasına ilk adımlarını atmalarını sağlamak amacıyla yarışma düzenlediklerini belirtti.

Dijitalleşen dünyada nitelikli içerik üretmenin önemine değinen Kocaçay, "Gençlerimizin fikirlerine ve enerjilerine ihtiyacımız var." dedi.

Gazeteciliğin sadece haber aktarmak değil, topluma ayna tutmak ve fikir üretmek olduğunu da dile getiren Kocaçay, "Bizler, Kütahya'nın genç beyinlerinin dünyayı nasıl yorumladığını merak ediyoruz. Bu yarışmayla öğrencilerimizin gözlem yeteneklerini geliştirmeyi, eleştirel düşünme becerilerini desteklemeyi ve ilerde bu mesleği seçecek gençlere bir kapı aralamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya Kütahya il ve ilçelerindeki tüm lise öğrencileri katılabileceğini kaydeden Kocaçay, yarışmanın teknoloji, yapay zeka ve insanın geleceği, bilgi kirliliği çağında hakikati aramak, dijital dünyada genç olmak, fırsatlar ve tehditler başlıklarıyla üç farklı kategoride düzenleneceğini, adayların 2 Ocak 2026'ya kadar www.kutahyagazetecilerbirliği.org internet adresinden başvuru yapabileceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan yarışmada dereceye giren köşe yazarlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde ödüllendirileceği öğrenildi.