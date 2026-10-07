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Kütahya'da KÜSİDAP, Gazze'de 80 bine yakın sivilin öldüğünü belirtti

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KÜSİDAP, Kütahya'da 'Filistin'i Unutmuyoruz' temalı basın açıklaması düzenledi. Açıklamada Ekim 2023'te başlayan süreçte üçüncü yılın geride kaldığı ve resmi verilere göre 80 bine yakın sivilin hayatını kaybettiği belirtildi; ateşkes ve bağımsız Filistin Devleti çağrısı yapıldı.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (KÜSİDAP) tarafından İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılını doldurmasına ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Zafer Meydanı'nda " Filistin'i Unutmuyoruz" temasıyla gerçekleştirilen basın açıklamasına, platform üyesi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Filistinli öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Grup adına açıklama yapan Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı ve KÜSİDAP Başkan Vekili Mustafa Yenipazar, Ekim 2023'te başlayan süreçte üçüncü yılın geride kaldığını hatırlattı.

Bu süreçte resmi verilere göre 80 bine yakın sivilin hayatını kaybettiğini ve enkaz altında halen binlerce kişinin bulunduğunu vurgulayan Yenipazar, ağır iş makinelerinin bölgeye girişine izin verilmediğini, gıda, su ve ilacın bir silah olarak kullanıldığını söyledi.

Uluslararası hukuk ve küresel adalet mekanizmalarının işlevsiz kaldığını savunan Yenipazar, şunları kaydetti:

"Filistin davasına amasız fakatsız destek veren, siyonist çetelerin baskılarına boyun eğmeyerek hakikati haykıran tüm dünya halklarına teşekkür ediyoruz. Öte yandan soykırımı meşrulaştırmaya çalışan küresel sermayenin ve emperyalist şirketlerin ahlaksız tutumunu da lanetliyoruz. Gazze'de bombalarla uzuvlarını kaybeden, kolları ve bacakları koparılan on binlerce masum Filistinli çocuğu görmezden gelip, katliam ordusunun ampute olmuş bir askerini reklam yüzü yapan markaların sergilediği bu tavır, insanlık onuruna açık bir hakarettir. Çocuk katillerini aklama yarışına giren bu şirketler, döktükleri kanın lekesini reklam kampanyalarıyla temizleyemeyecektir."

İslam dünyasının ortak bir irade etrafında birleşmesinin önemine dikkati çeken Yenipazar, ateşkes şartlarının istisnasız uygulanması, insani yardım koridorunun derhal açılması, uluslararası toplumun caydırıcı adımlar atması ve saldırılara katılan kişiler hakkında hukuki süreçlerin başlatılması çağrısında bulundu.

Yenipazar, başkenti Kudüs olan, tam bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin koşulsuz olarak tanınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Basın açıklaması, KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon'un dua etmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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