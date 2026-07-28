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Kütahya'da Yaz Kur’an Kursu Öğrencileri İçin Çocuk Şenliği

Kütahya'da Yaz Kur’an Kursu Öğrencileri İçin Çocuk Şenliği
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Kütahya Müftülüğü’nce Selimiye Kur’an Kursu’nda düzenlenen Çocuk Şenliği’nde, öğrenciler Kur’an-ı Kerim tilaveti ve çeşitli gösteriler sundu. İl Müftüsü İrfan Açık, milli ve manevi değerlere bağlı, ahlaklı nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, etkinlik dondurma ikramıyla sona erdi.

Kütahya'da yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrenciler için Çocuk Şenliği düzenlendi.

Kütahya Müftülüğünce Selimiye Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen program, kurs öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan İl Müftüsü İrfan Açık, yaz Kur'an kurslarında amaçlarının milli ve manevi değerlere bağlı, ahlaklı, merhametli ve bilinçli nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in yalnızca okunmasının değil, hayatın her alanında rehber edinilmesinin önemine dikkati çeken Açık, inancın davranışlara da yansıması gerektiğini ifade etti.

Müslümanların sevgi, merhamet, kardeşlik ve tebessüm anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini belirten Açık, "Bizim gayemiz Allah'ını, kitabını, peygamberini, vatanını ve milletini seven, ahlaklı ve erdemli nesiller yetiştirmektir." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Etkinlik, çocuklara dondurma ikram edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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