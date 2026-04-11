Haberler

Kütahya'da krikoyla kaldırdığı otomobilin altında kalan kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Emet ilçesinde, krikoyla kaldırdığı otomobilin altında kalan 67 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, krikoyla kaldırdığı otomobilin altında kalan 67 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Yaylayolu köyündeki akrabalarını ziyaret etmek için Manisa'dan gelen ve gezmek için ormanlık bölgeye giden Ali Yavuz'dan (67) haber alamayan yakınları Yavuz'u aramaya başladı.

Bu sırada Yavuz'u otomobilin altında hareketsiz halde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemede, Yavuz'un krikoyla kaldırdığı aracın altında kalarak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yavuz'un cesedi, savcı ve olay yeri incelemesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

