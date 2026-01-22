Haberler

Kütahya'da kaybolan Alzheimer hastası bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da 2 gündür kayıp olan 71 yaşındaki Alzheimer hastası Fahrettin Uçar, Porsuk Çayı kenarındaki arazide baygın halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da kaybolan 71 yaşındaki Alzheimer hastası, arazide bulundu.

Ağaçköy Mahallesi yakınlarında Porsuk Çayı kenarındaki tarlada hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, baygın bulunan kişinin, 2 gündür aranan Alzheimer hastası Fahrettin Uçar olduğunu tespit etti.

Donmak üzere olduğu belirlenen Uçar, Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Zafertepe Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Uçar'dan haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, polis, jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı

Bakan Şimşek müjdeyi verdi! 2026 rekorla başladı
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı

Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda'dan çıkardı
Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler 'Bunlar nasıl çocuk?' demeden edemiyor

Videoyu izleyenler "Bunlar nasıl çocuk?" demeden edemiyor
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı

Bakan Şimşek müjdeyi verdi! 2026 rekorla başladı
Hakan Fidan'dan Barış Kurulu çıkışı: Atılması gereken çok fazla adımlar var

Hakan Fidan Davos'ta Barış Kurulu sorusuna böyle yanıt verdi
İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası

İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası