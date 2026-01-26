Haberler

Kütahya'da 15 yaşındaki Tuba, dere kenarında ölü bulundu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki Tuba Dinç'in cansız bedeni Eskigediz Kayalıkları mevkisinde dere kenarında bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Tuba Dinç'in, dere kenarında cansız bedeni bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Eskigediz beldesindeki Eskigediz Kayalıkları mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Tuba Dinç, arkadaşlarıyla birlikte Eskigediz Kayalıkları'na gitti. Burada çektiği fotoğrafları sanal medya hesabından paylaşan Dinç'in, bir süre sonra arkadaşlarının yanından ayrıldığı öğrenildi. Kız çocuğunun eve dönmemesi üzerine ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

DERE KENARINDA ÖLÜ BULUNDU

Yapılan ihbarın ardından AFAD ve jandarma ekipleri, sanal medyada paylaşılan son görüntülerden yola çıkarak Eskigediz Kayalıkları bölgesinde arama çalışması başlattı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Tuba Dinç, bölgedeki dere kenarında yüzüstü yatar halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Tuba Dinç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dinç'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
