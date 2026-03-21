Kütahya'da 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı

Kütahya'da 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi tabancayla yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, olayla ilgili dört şüpheli yakalandı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

İlçe merkezi yakınında bulunan mesire alanında, henüz belirlenemeyen nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Olayda Recep A. ve Emin E, diğer gruptaki kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vücutlarına isabet eden mermiler nedeniyle yaralanan Recep A. ve Emin E, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan 1'i kadın 4 şüpheli, Zafertepe Mahallesi'ndeki adreste polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timine (JASAT) teslim edildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme

500

Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Yeğenini bıçaklayıp öldürdü, araya giren kardeşi ile damadını ağır yaraladı

Yeğenini bıçaklayıp öldürdü, araya giren kardeşi ile damadını ağır yaraladı
Kriz çözüldü! Irak'a İran gazı tedariki yeniden başladı

Saldırı sonrası durmuştu! İran'dan o ülkeye gaz akışı yeniden başladı
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme

Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
Asensio'nun bayramını zehir eden olayın perde arkası ortaya çıktı

Bayramını zehir eden olayın perde arkası ortaya çıktı