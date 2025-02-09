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Kütahya'da Kar Yağışı Sonrası Topuk Yaylası'nda Ziyaretçi Yoğunluğu

Kütahya'da Kar Yağışı Sonrası Topuk Yaylası'nda Ziyaretçi Yoğunluğu
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Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Topuk Yaylası Tabiat Parkı, kar yağışının ardından ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, beyaz örtüyle kaplanan parkta yürüyüş ve piknik yaptı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Topuk Yaylası Tabiat Parkı'nda, kar yağışı sonrası ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç'te yüksek kesimler, dört gündür etkisini aralıklarla sürdüren karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

İlçedeki Topuk Yaylası Tabiat Parkı, kar yağışı sonrası hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Domaniç Dağı'nda bulunan parkta, Eskişehir, Bursa ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, yoğunluk oluşturdu.

Ziyaretçiler, beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkında yüzeyi buz tutmuş Palazoğlu Göleti'nin çevresinde yürüyüş ve piknik yaptı.

Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel
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