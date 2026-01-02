Kütahya'da vatandaşlar karın tadını çıkarttı
Kütahya'nın Çamlıca Tabiat Parkı mesire alanı, kar yağışının ardından vatandaşların akınına uğradı. Aileler, çocuklarıyla birlikte kayak ve kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.
Kütahya'da vatandaşlar, yağışın ardından kar örtüsüyle kaplanan mesire alanında eğlendi.
Çamlıca Tabiat Parkı mesire alanına gelen vatandaşlar poşet, su bidonu, leğen, şambrel ve kızaklarla kaydı.
Çocuklar, aileleriyle kar topu oynayıp keyifli vakit geçirdi.
Mesire alanına ailesiyle gelen Mehmet Çınar, gazetecilere, karın keyfini kayarak çıkardıklarını belirterek, "Bugün okullar tatil edildi. Hava öğleden sonra düzelince çocuklarla kaymaya geldik. Mutluyuz. Böyle eğlenceli anları değerlendiriyoruz." dedi.