Haberler

Kütahya'da vatandaşlar karın tadını çıkarttı

Kütahya'da vatandaşlar karın tadını çıkarttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Çamlıca Tabiat Parkı mesire alanı, kar yağışının ardından vatandaşların akınına uğradı. Aileler, çocuklarıyla birlikte kayak ve kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Kütahya'da vatandaşlar, yağışın ardından kar örtüsüyle kaplanan mesire alanında eğlendi.

Çamlıca Tabiat Parkı mesire alanına gelen vatandaşlar poşet, su bidonu, leğen, şambrel ve kızaklarla kaydı.

Çocuklar, aileleriyle kar topu oynayıp keyifli vakit geçirdi.

Mesire alanına ailesiyle gelen Mehmet Çınar, gazetecilere, karın keyfini kayarak çıkardıklarını belirterek, "Bugün okullar tatil edildi. Hava öğleden sonra düzelince çocuklarla kaymaya geldik. Mutluyuz. Böyle eğlenceli anları değerlendiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinden kan donduran ifade
Vasco da Gama, Carlos Cuesta'yı takımda tutmak istiyor

Galatasaraylıları havalara uçuracak gelişme
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Herkes Polonya derken İrfan Can Eğribayat'a 3 sürpriz talip

Herkes Polonya'ya gidiyor derken 3 sürpriz talip birden