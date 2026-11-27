Kütahya'da kamyonun altına giren otomobilde sıkışan çift yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da bir otomobil kamyona çarptı; kamyonun altına giren otomobilde sıkışan çift yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan çift Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı, eşlerden birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kütahya'da kamyona çarpan otomobildeki çift yaralandı.
Enes Dikyol idaresindeki 03 AGN 170 plakalı otomobil, Dumlupınar Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki kavşakta Hacı D. yönetimindeki 35 HGB 78 plakalı kamyona çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kamyonun altına giren otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü Enes Dikyol ile eşi Saliha Dikyol, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralı çift, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Saliha Dikyol'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.