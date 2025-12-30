Haberler

Kütahya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i 11 aylık bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emet-Hisarcık karayolu Malı mevkisinde meydana geldi. U.T. yönetimindeki 16 JZJ75 otomobil karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki 43 ADM 329 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Emet itfaiye kaza kırım ekibi koordinesinde Emet, Bor ve Hisarcık itfaiyeleri de destek vererek yaralılar araçlardan yaralı olarak çıkartıldı. Kazada sürücü U.T. ve diğer aracın sürücüsü M.Y., eşi C.Y. ve 11 aylık bebekleri A.Y. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan iki aracın sürücülerinin de durumlarının ciddi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
