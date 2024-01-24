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Kütahya'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı

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Kütahya'da çoğunluğu pavyon çalışanı olan 16 şüpheli, kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla operasyonla yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

KÜTAHYA'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla çoğunluğu pavyon çalışanı 16 şüpheli, operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çoğunluğu pavyon çalışanı çok sayıda kişinin kaçak silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, kaçak silah ticareti yaptığı tespit edilen 16 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. 2 aylık takip sonrası operasyon başlatıldı. Kütahya kent merkezinin yanı sıra Tavşanlı, Aslanapa ilçeleri ile Eskişehir'de 45 adrese baskın yapıldı; 16 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 27 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 1600 tabanca fişeği, 45 kurusıkı tabanca fişeği, 23,04 gram kenevir tohumu, hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri için asayiş şubesine götürüldü. Öte yandan Kütahya Valiliği, 11 Ocak'ta pavyonların bulunduğu bölgede artan asayiş ve narkotik olayları nedeniyle 10 işletmeyi süresiz olarak faaliyete kapatmış, 10 pavyon da zabıta ekiplerince mühürlenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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