Kütahya'da İşçi Servisi Kazası: 7 Kişi Yaralandı
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir işçi servisinin aynı yönde seyreden başka bir işçi servisine çarpması sonucu 7 kişi hafif yaralandı. Kazada yaralananlar Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir işçi servisinin aynı yönde seyreden başka bir işçi servisine çarpması sonucu 7 kişi hafif yaralandı.
Mustafa D. yönetimindeki 43 FC 404 plakalı minibüs, Gediz- Uşak kara yolu Yenikent beldesi yakınında aynı yöne giden Osman Ö'nün kullandığı 43 LU 244 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile minibüslerdeki 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İşçi servislerinin Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya işçi götürdüğü öğrenildi.