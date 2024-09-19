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Kütahya'da İşçi Servis Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı

Kütahya'da İşçi Servis Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, işçi servis otobüsünün otomobile çarpması sonucu 62 yaşındaki Hasan Hüseyin Tosun hayatını kaybetti. Kazada 9 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, işçi servis otobüsünün otomobile çarptığı kazada Hasan Hüseyin Tosun (62) hayatını kaybetti. 9 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı- Kütahya karayolu 2'nci kilometresinde meydana geldi. Ahmet K.'nin (58) kullandığı 43 AER 916 plakalı işçi servis otobüsü kavşaktan dönüş yapmak isteyen Hasan Hüseyin Tosun idaresindeki 35 DOT 39 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan servis otobüsü şoförü Ahmet K. ile işçiler Derya A., Semra B., Bayram D., Yasin B., Murat A., Esra B., Hakkı K. ve Furkan K. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hasan Hüseyin Tosun'un cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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