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Kütahya'da İşçi Midibüsü Devrildi: 3 Yaralı

Kütahya'da İşçi Midibüsü Devrildi: 3 Yaralı
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Tavşanlı ilçesinde buzlanma nedeniyle devrilen işçi midibüsünde 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Tunçbilek Beldesi'nde A.G. (66) yönetimindeki 43 AFN 325 plakalı işçi midibüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, F.D. (41), S.T. (41) ve K.A. (31) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Alibey Aydın - Güncel
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